Rancan: “Covid-19, positivo 10% dei sanitari. Bonaccini, ascolti appello sindacati e intervenga!”

Da: Lega Emilia Romagna.

“Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ascolti l’appello lanciato dai sindacati e si attivi immediatamente affinché divenga subito operativa la proposta avanzata del commissario ad acta Sergio Venturi e dell’assessore alla Sanità, Raffaele Donini. Tale proposta intende effettuare uno screening mediante l’esecuzione di 100.000 esami (attraverso un test sierologico) al personale sanitario e socio sanitario per rendere operativo il contenuto del protocollo firmato tra le organizzazioni confederali e di categoria ed il ministro della Salute Roberto Speranza. Così il capogruppo della Lega, Matteo Rancan, che chiede a Bonaccini di “attivarsi seriamente” e non con proclami e promesse che non è in grado di mantenere, come quella fatta il 20 marzo scorso quando aveva dichiarato “faremo tamponi a tappeto, più di 5mila al giorno, partendo dal personale sanitario”. Un dato, quello dei 5mila tamponi al giorno, che, però, è stato rispettato solo una volta in questi ultimi 10 giorni” conclude il capogruppo del Carroccio.

