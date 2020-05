Rancan (Lega E-R): “Bando detenuti: da Bonaccini un regalo da quasi 480mila euro a enti e associazioni del terzo settore”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Lega

“Il bando detenuti della Regione Emilia-Romagna? Un regalo da quasi 480 mila euro del governatore Stefano Bonaccini a enti e associazioni del terzo settore per accogliere per sei mesi circa 90 detenuti a fine pena. Una regalia mistificata dall’esigenza di prevenire la diffusione del Coronavirus negli istituti penitenziari dell’Emilia Romagna”. Il capogruppo della Lega E-R, Matteo Rancan, solleva il caso del bando (410 mila euro dalla Cassa delle Ammende, ente del Ministero della Giustizia, e 62 mila euro dall’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, Uiepe) per il progetto di “Inclusione sociale per le persone in misura alternativa senza fissa dimora in Emilia Romagna”. Il denaro è destinato ad accogliere in strutture delle associazioni o in quelle messe a disposizione dalle amministrazioni comunali, quindi senza costi a carico delle associazioni, detenuti prossimi al termine della pena da da scontare, ma privi di risorse economiche.

