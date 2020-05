Rancan (Lega E-R): “Solidarietà al sindaco Fabbri: orgogliosi di lui, la sua posizione e’ di buon senso e non condividiamo la sentenza”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Lega

“Mentre esprimiamo solidarietà al sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, non possiamo esimerci dal non condividere la sentenza del tribunale che ha bocciato la delibera che prevedeva buoni pasto agli italiani e agli stranieri regolari. Siamo orgogliosi di Alan Fabbri, che stimiamo come uomo e come amministratore. La sua è una posizione di buon senso ed è incredibile che un tribunale dichiari illegittimo aiutare gli italiani”. Così il capogruppo della Lega in Regione E-R, Matteo Rancan, a nome di tutti i consiglieri leghisti, sulla pronuncia del tribunale di Ferrara, che ha accolto il ricorso presentato da alcune associazioni e sindacati.

