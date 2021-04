Ravenna, Rimini, Modena e Bologna: domani, giovedì 29 aprile, l’assessore Donini in visita a quattro centri vaccinali dell’Emilia-Romagna.

Appuntamento alle 9,30 al Pala De Andrè di Ravenna; alle 11,30 al Quartiere fieristico di Rimini; alle 15,30 alla Caserma Setti di Modena e alle 18 a Casalecchio di Reno (Bo), per l’inaugurazione del nuovo hub Unipol Arena.

Bologna – Quattro centri vaccinali in quattro diverse province: Ravenna, Rimini, Modena e Bologna. A visitarli sarà domani, giovedì 29 aprile, l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, in un ‘tour’ che avrà inizio alle 9,30 e terminerà alle 18. L’occasione per ringraziare i vertici delle Aziende sanitarie e ospedaliere, tutto il personale e i volontari impegnati nella campagna vaccinale.

Prima tappa, alle ore 9,30 a Ravenna, al Pala De Andrè (viale Europa 1); seconda, alle 11,30, a Rimini all’Hub allestito nel Quartiere fieristico (via Emilia 155). Nel pomeriggio la visita proseguirà alle 15,30 a Modena, al Centro vaccinale della Caserma Setti, ex Aeronautica militare (via Minutara 1), per poi terminare a Casalecchio di Reno(Bologna), dove sarà inaugurato il nuovo Hub Unipol Arena (via Gino Cervi 2, accesso dall’ingresso 11).

Per ogni tappa è previsto, naturalmente nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, un punto stampa.