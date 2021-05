Recovery, Fials: Promuovere politiche di conciliazione vita-lavoro per le professioniste e servizi alla genitorialità.

Ufficio stampa FIALS.

Online video su parità di genere.

24 mag. – “In sanità c’è una situazione di diseguaglianza diffusa che determina: crescita dei part-time alle donne, in particolare alle madri, con ricadute reddituali penalizzanti; maggior precarietà, sebbene siano spesso più qualificate e capaci; ineguaglianze sul piano retributivo, per via dell’impossibilità ad esempio a fare straordinari, quand’anche a raggiungere ruoli dirigenziali. Solo nel 25% dei casi abbiamo direttori sanitari donne, sebbene la forza lavoro nella aziende sia al 70% femminile. É urgente che il Recovery inverta al più presto tale tendenza”. Questa la richiesta di Elena Marrazzi, responsabile Coordinamento Donne Fials, tra le protagoniste del webinar ‘Parità di genere: promuovere le pari opportunità implementare le politiche di conciliazione vita lavoro’. Da oggi è online una clip di tre minuti che ne rilancia i contenuti.

In occasione dell’evento è stato presentato un documento programmatico del sindacato a corollario dei risultati del sondaggio ‘Quale parità di genere sui luoghi di lavoro in sanità’, cui hanno aderito per il 50% infermiere, seguite da oss, amministrative, tecnici TSRM, ostetriche e medici. La fatica in sanità si risente e gli infortuni Inail, oltre ai 110mila contagi, evidenziano l’aumento di malattie muscolo scheletriche. Ad emergere per le professioniste: superlavoro, rinuncia a vita sociale e carriera, e scarso welfare, soprattutto al sud. “Il 56,8% delle intervistate dice di dover produrre più degli uomini – avverte Mimma Sternativo, segretaria Fials Milano – per ottenere gli stessi riconoscimenti professionali, mentre il 37,6% dichiara che nelle strutture di appartenenza non vi è alcuna misura di welfare. É preoccupante e richiede interventi immediati, sia come organizzazione sindacale, ma anche da governo e politica in generale”.

Allarmante che per il 30%, il lavoro incida sulla propria salute, e la pandemia ha confermato questo drammatico trend. “Da notare che l’età media è di 50 anni e corrisponde all’età media di chi lavora nella sanità pubblica – prosegue – ciò determina un vulnus per le politiche future e l’assoluta necessità di assumere”. Come se non bastasse, c’è un problema culturale da affrontare al più presto. “I dati confermano che ancora oggi rimangono stereotipi di genere – sottolinea Alessandra Larocca, dirigente Fials Brindisi – nonostante le donne abbiano avuto riconoscimenti importanti, resta un retaggio culturale che ha a che fare con l’essere donna in sé. Per contrastare tale fenomeno, è essenziale porre in essere misure che aiutino le donne ad accedere e a rimanere sul mercato del lavoro, ma è altrettanto importante incoraggiare gli uomini a farsi carico di una più ampia parte di responsabilità familiari, di cura ed assistenza, per un riequilibrio tra tempi di vita e di lavoro”.

La Fials porterà sui tavoli istituzionali proposte strategiche e richieste specifiche raccolte sui territori, affinchè a beneficiare delle politiche di conciliazione siano tutti i lavoratori, che si tratti di formule di lavoro flessibili o di servizi personalizzati, a prescindere da stato di famiglia o età dei figli, in quanto le esigenze delle famiglie non finiscono quando i figli iniziano a frequentare la scuola. “Garantire le pari opportunità significa – chiarisce Larocca – avere la consapevolezza che il gender gap esiste e porre degli strumenti per poterlo arginare. É necessario sostenere le aspirazioni delle giovani lavoratrici attraverso il supporto alla gestione familiare, e nel frattempo bisogna far leva sulla questione culturale incoraggiando i padri, soprattutto nelle aree più depresse del Paese”.