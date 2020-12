Recupero della sala consigliare, c’è il progetto

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Cristina Romagnoli, Comune di Copparo

Andrà al vaglio della Regione il primo stralcio prevede lavori di ripristino della copertura

È stato approvato il progetto esecutivo per il primo stralcio dei lavori

di ripristino della copertura della sala consiliare e della residenza

municipale a seguito dei danni causati dal sisma, per un costo stimato

di 100mila euro. La progettazione dovrà poi essere inviata alla Regione,

in quanto inserita nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali

La Sala Consiliare, al secondo piano di Palazzo Barberini, ha registrato

lesioni nel corpo del controsoffitto con distacco di stucchi, oltre

all’apertura di fessurazioni dei muri di separazione con alcuni locali

limitrofi e il danneggiamento della balconata. Dopo la verifica della

struttura portante della sala e del suo sottotetto, della stabilità

degli stucchi e le prime operazioni di fissaggio degli elementi

danneggiati, la sala è stata adeguatamente messa in sicurezza per

l’impiego istituzionale.

Nel frattempo si è dato corso alla progettazione, che prevede per la

sala consiliare la riparazione delle lesioni con l’integrazione la

tonalizzazione cromatica: operazioni che dovranno essere necessariamente

eseguite da un restauratore qualificato; per gli ambienti limitrofi la

riparazione delle lesioni e la nuova tinteggiatura delle superfici

interessate; per i sottotetti la verifica e la bonifica degli elementi

lignei costituenti le strutture. E ancora, per la copertura del corpo

centrale dell’edificio sopra la sala il rimaneggiamento del manto, la

verifica degli elementi lignei strutturali e la sostituzione della

guaina impermeabilizzante in corrispondenza dell’area di posizionamento

del solo e necessario ponteggio. Per la Torre dell’Orologio il

consolidamento delle murature lesionate con stuccature strutturali e la

realizzazione di intonaco armato con rete in fibra di vetro e fiocchi,

la realizzazione di due fasce perimetrali in fibra di vetro, poste alle

estremità inferiore e superiore delle murature, la posa in opera, sul

lato interno della parete nord, di presidi anti-ribaltamento e il

rifacimento della struttura di copertura

