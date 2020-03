Referendum del 29 Marzo

Da: Prefettura di Ferrara.

Referendum ex art. 138 della Costituzione di domenica 29 marzo 2020 per l’approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare e autostradali.

Sul sito di questa Prefettura, all’indirizzo www.prefettura.it/ferrara/, è pubblicata la circolare che ha per oggetto il referendum costituzionale di domenica 29 marzo per l’approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. In particolare la circolare tratta la materia delle agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare e autostradali delle quali possono usufruire tutti coloro che sono chiamati alle urne e le altre agevolazioni di viaggio di alcune categorie di elettori residenti all’estero.

Commenta