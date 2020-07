Regione Salgono a 40 milioni di euro le risorse per investimenti nei Comuni delle aree più colpite dal Covid

Tempo di lettura: 5 minuti

Da: Ufficio Stampa Regione Emilia-Romagna

Salgono a 40 milioni di euro le risorse per investimenti nei Comuni delle aree più colpite dal Covid (26 milioni) e per quelle montane, interne del ferrarese (14 milioni). Arriva in Aula l’assestamento di bilancio 2020, che movimenta oltre 300 milioni di euro. Bonaccini-Calvano: “Una manovra straordinaria per dimensione e obiettivi, che guarda ai territori che hanno più sofferto per l’emergenza sanitaria e al contempo garantisce la tenuta sociale ed economica dell’intera comunità emiliano-romagn

Per le province di Piacenza e Rimini 12,5 milioni ciascuna e 1 milione per Medicina (Bo). Al voto in Assemblea legislativa l’assestamento di Bilancio 2020, prima manovra post Covid che attiva 330 milioni. 156 milioni per il nuovo ospedale di Cesena. Inoltre, bus gratuiti per gli studenti under 14, taglio della Tari per famiglie e imprese. Alle aziende turistiche 12 milioni di euro, 21 milioni per il settore agric olo, 50 milioni per concludere il Tecnopolo di Bologna, 10 milioni per difesa del suolo e protezione civile. Poi fondi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, voucher sport, cultura, rigenerazione urbana e telefonia in montagna