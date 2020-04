“Regione tiri fuori i numeri dei decessi nelle RSA”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Lega

“La Regioni renda noti i numeri dei decessi avvenuti nelle strutture socio assistenziali per anziani dell’Emilia-Romagna. Si tratta di una richiesta che abbiamo già avanzato nel corso delle due Commissioni regionali Sanità nelle quali abbiamo fatto notare le possibili discrepanze tra il numero dei decessi avvenuti nelle strutture socio assistenziali per anziani e quelli effettivamente imputabili al Covid 19. Le cronache, le denunce di parenti e organizzazioni sindacali fanno pensare a un quadro ben diverso da quello dipinto dai pochi numeri ufficiali che circolano relativamente all’Emilia-Romagna. Visto che di risposte non ne arrivano dagli assessorati competenti, depositeremo richiesta di accesso agli atti per conoscere il numero totale dei decessi, quanti di questi presentavano sintomi riconducibili al Covid e quanti effettivamente sono stati registrati come Covid”. Così il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, vicepresidente della Commissione regionale Sanità.

