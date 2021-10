Rete delle Reti: nasce la nuova WebTv delle biblioteche italiane

Tempo di lettura: 3 minuti

da: Ufficio Stampa di CSBNO (Socio co-fondatore Rete delle Reti)

28 Settembre 2021 – Rete delle Reti, il coordinamento nazionale dei sistemi bibliotecari italiani, si arricchisce di un nuovo strumento di comunicazione e dialogo con il pubblico, la WebTV “Reti nella Rete”. Le biblioteche non sono solo luoghi fisici da frequentare, ma anche spazi virtuali da conoscere e abitare a distanza, con gli strumenti che le tecnologie digitali mettono oggi a disposizione. In questo caso parliamo di un canale video che ha l’obiettivo di far conoscere gli aspetti più originali e curiosi delle biblioteche e di chi le frequenta o ci lavora, con la possibilità di parlare di libri, film, musica, giochi, tecnologia, informazione e tutto ciò che popola questo mondo.

Il canale ha aperto da pochi giorni con un ciclo di visite in alcune fra le biblioteche più interessanti del nostro circuito: biblioteche realizzate in antichi mulini o ville prestigiose, con vista sul mare o situate in alta montagna, capaci di incantare gli occhi dei visitatori con la loro prestigiosa bellezza o mischiate fra le voci e i colori dei quartieri di periferia.

In palinsesto molte rubriche dedicate alle biblioteche e alla lettura. Si parte con Bibliotour (visita alle biblioteche italiane), Bibliostar (a tu per tu con i protagonisti della cultura), Tipi da biblioteca (facce, voci, idee che danno un volto alla biblioteca), BiblioFuture (ultime frontiere e tendenze), BiblioJob (i mestieri del libro), e altre sono in preparazione.

La presidente della Consulta di Rete delle Reti, l’assessore alla cultura di Torino Francesca Paola Leon, sottolinea che “Questa web tv sarà una delle voci delle biblioteche che vorranno comunicare l’innovazione e le opportunità a disposizione di tutti, ed è stata possibile grazie a Rete delle Reti, la più grande esperienza di cooperazione nel mondo bibliotecario italiano. Solo grazie alla partecipazione di tutti è possibile raggiungere grandi traguardi anche da parte di un settore, quello della cultura e delle biblioteche in particolare, non sempre sostenuto con le giuste risorse”

Il canale (https://bit.ly/3foJabO) è gestito da un comitato di redazione composto da bibliotecari dei sistemi aderenti a Rete delle Reti e coordinato da una direttrice, la giornalista divulgatrice Marta Perego, che cureranno le produzioni e i palinsesti anche selezionando contenuti messi a disposizione dalle biblioteche italiane. “Sono entusiasta di prendere parte a questo progetto. Le biblioteche italiane sono un luogo prezioso per la comunità: di incontro, scoperta, studio, crescita culturale e personale. È il luogo in cui perdersi tra libri, stimoli e ricerca inseguendo il proprio desiderio di scoperta. Cercheremo di raccontarle con originalità e attenzione, generando curiosità e, perché no, divertimento”.

“Reti nella Rete” è realizzato grazie al contributo del Fondo Lettura 2020 del MIC – Ministero della Cultura.

Rete delle Reti è un progetto nazionale di cooperazione tra sistemi bibliotecari. Include attualmente 36 sistemi, distribuiti in 8 regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto), e comprende centinaia di biblioteche di piccole dimensioni e di grandi città come Torino, Milano e Roma, per un bacino d’utenza di 13,4 milioni di persone.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://retedellereti.dgline.it/ e la pagina Facebook “Rete delle Reti”

