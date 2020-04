Rette sospese nel periodo di chiusura dei servizi scolastici

Da: Comune di Copparo.

Nella seduta di Giunta del 31 marzo il Comune di Copparo ha deciso di non richiedere il pagamento delle rette dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali per il periodo di sospensione dei servizi scolastici

ed educativi.

Riguarderanno le tariffe delle rette dei servizi educativi e integrativi per l’infanzia comunali le decurtazioni approvate dalla Giunta Comunale in relazione ai periodi di servizio non fruiti, a partire dal 24 febbraio scorso, a causa delle sospensioni previste per l’emergenza Coronavirus.

La decisione rappresenta un ulteriore elemento di attenzione verso le famiglie e i servizi per i bambini che si aggiunge a quelli adottati ad avvio legislatura e amplia la fascia di riduzione delle rette utilizzando risorse comunali.

