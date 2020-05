Riapertura Mercatini dell’Usato

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: associazione Ferrara Terzo Mondo

L’associazione Ferrara Terzo Mondo riapre LUNEDI’ 18 maggio i Mercatini dell’Usato in via Guidetti 28/villaggio satellite – orario 15,30/18,30 – e in via Bentivoglio 20/A al Barco – orario 9/12. I locali adibiti a questa attività sono stati igienizzati e i visitatori si dovranno adeguare alle norme del decreto governativo sulla sicurezza sanitaria contro il contagio del coronavirus. Da anni l’associazione ha come unica finalità la destinazione delle offerte raccolte a un progetto di adozione a distanza di famiglie in grave povertà di Addis Abeba (Etiopia). Anche in questo lontano paese africano è presente questa pandemia, sinora con meno infettati e meno decessi. Le misure di contenimento dei contagi ha portato alla chiusura di moltissime piccole attività commerciali con esiti disastrosi per migliaia di famiglie senza più redditi e senza un governo che possa minimamente provvedere alle loro necessità. La riapertura dei Mercatini permetterà di continuare a sostenere la vita e le speranze delle famiglie adottate e di incrementare il numero degli assistiti.

Segreteria telefonica 0532 205472.

