Non può mancare la FORMAZIONE nel nostro Photofestival IDEALE

L’anno scorso è nata Riaperture Academy, un contenitore a tema formazione che si sviluppa in maniera continuativa durante l’anno.

La fotografia non è solo scattare: l’idea, la creatività, la tecnica, lo sviluppo di un progetto, ma anche la promozione del proprio lavoro. Riaperture Academy è il luogo in cui misurarsi e in cui sentirsi curiosi; un luogo nel quale la passione non manca mai.

Per il nostro Photofestival IDEALE abbiamo voluto crearci due grandi opportunità … ve le raccontiamo proprio qui sotto