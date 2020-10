Tempo di lettura: 2 minuti

Come gruppo di “Cittadini in difesa della Biblioteca Rodari” nei giorni scorsi abbiamo inviato una lettera, che riproduciamo qui sotto, per chiedere un incontro sulle problematiche e le prospettive della Biblioteca Rodari, servizio del quale sentiamo gravemente difficoltà e necessità.

Purtroppo a tutt’oggi non abbiamo avuto alcuna risposta.

Speriamo ancora che le promesse di ascolto della società civile altre volte proclamate, trovino presto riscontro; certamente noi non desisteremo dall’occuparci del tema, sempre nel rispetto dei ruoli di ciascuno ma con la convinzione che anche la nostra voce abbia il diritto di essere ascoltata.

Con preghiera di pubblicazione.

Cordiali saluti

Luigi Rasetti

a nome e per conto del gruppo di cittadini a difesa della Rodari

testo della lettera inviata agli Amministratori:

Gentile Sindaco Fabbri,

Gentile Assessore Gulinelli,

come sapete, il 3 ottobre scorso si è tenuta una pubblica manifestazione davanti alla Biblioteca G. Rodari, alla quale hanno partecipato numerosi cittadini (oltre 170 presenze registrate), che si sono uniti agli organizzatori per esprimere grave preoccupazione per la crisi della Rodari.

Facendo seguito a tale iniziativa, siamo a chiedere ad entrambi di voler partecipare ad una pubblica assemblea nel quartiere Krasnodar allo scopo di dialogare con i cittadini su: 1. Riapertura al pubblico della Biblioteca Rodari di v.le Krasnodar 102 ad orario pieno, il prima possibile.

2. Ripristino di personale bibliotecario specializzato (3 postazioni fisse, in presenza) in tempi brevi.

Inoltre, a seguito delle recenti dichiarazioni del sig. Sindaco sulla nuova biblioteca del Sud della città da collocare all’Ippodromo, vorremmo capire ed eventualmente avanzare richieste e proposte su:

3. Individuazione di una più idonea sede della Rodari sempre nel quartiere di V.le Krasnodar e nel contempo condividere una eventuale nuova destinazione d’uso dei locali di V.le Krasnodar102 che, per il vuoto di servizi di comunità che si creerebbe col trasferimento della biblioteca, potrebbe rappresentare un punto di riferimento di incontro a livello civico. Chiediamo che tale assemblea pubblica possa aver luogo entro le prossime 2-3 settimane. Siamo fiduciosi che la nostra richiesta venga accolta favorevolmente e con spirito costruttivo. Da parte nostra, assicuriamo la massima disponibilità a collaborare ed operare nell’ottica del bene comune. Ringraziando per l’attenzione, restiamo in attesa di un riscontro e porgiamo cordiali saluti. Cittadini a difesa della Biblioteca Rodari

