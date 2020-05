Riflessioni sul Party del piccolo Naomo

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Anna Ferraresi, Consigliera Comunale

Il piccolo Naomo oggi ha avuto il suo giochino. Ha organizzato un bella esibizione di potere. L’amico delle forze dell’ordine, il nemico potente di Prefettura e Tribunale (stando al suo Sindaco), reo di un vero e proprio attacco all’Italia.

Ha fatto il suo privato concerto violando l’art 1 comma 1 lettera i del DCPM 26 Aprile 2020.

Lo ha fatto come privato cittadino. Dichiarato pubblicamente. In barba alla legalità.

Tutta la città ai piedi del piccolo Naomo. Il camioncino ha attraversato la città scortato da una ed anche due pattuglie dei Vigili Urbani. Non male per un privato cittadino. Qualcuno ha telefonato al comando di Polizia Municipale segnalando la cosa e chiedendo di poterlo fare anche lui. “ no- gli è stato risposto- non lo può fare.”

Ma al piccolo Naomo tutto è permesso. Anche chiamare a raccolta un ragazzo di colore che balla ignaro senza guanti e mascherina invitandolo ad unirsi al corteo. Durante vari momenti del corteo è stata notata la presenza di una Lancia grigia che ci auguriamo proprio sia privata. Speriamo davvero sia così.

Fatto sta che il piccolo Naomo ha potuto fare, come privato cittadino, ciò che ad altri sarebbe stato certamente negato. Almeno così crediamo.

Al termine di questa bella esibizione il piccolo Naomo ha pensato bene di ringraziare tutte le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale , la Questura e Digos.

Il piccolo Naomo ha avuto ciò che voleva. Magari non nel giorno in cui doveva essere, e per questo ha pianto, ma oggi ride.

Tutti i cittadini di Ferrara sono avvisati!

Commenta