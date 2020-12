Rinnovata la convenzione del centro ricreativo culturale

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Cristina Romagnoli, Comune di Copparo

Viene data continuità alla collaborazione fra il Comune e l’associazione ‘Parco Verde’

Sarà rinnovata la convenzione fra il Comune di Copparo e l’associazione

di promozione sociale ‘Parco Verde’ per la gestione dei locali del

Centro Ricreativo Culturale di via Garibaldi, per il periodo dall’1

gennaio 2021 al 31 dicembre 2030.

L’Amministrazione comunale intende così dare continuità alla

collaborazione da tempo costruita con l’associazione Parco Verde, attiva

nell’organizzazione di momenti di aggregazione e animazione territoriale

capaci di offrire occasioni di sviluppo nel campo culturale e sociale a

beneficio di tutta la cittadinanza.

L’associazione, per parte sua, ha il compito di gestire il Centro in

forma autonoma nel rispetto del pluralismo, garantendone un impiego

rivolto alla comunità e in particolare agli anziani, oltre alla custodia

e manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree verdi di pertinenza.

Per il primo anno di gestione, considerata anche le difficoltà dovute

alla chiusura delle strutture a causa della normativa in materia di

prevenzione del contagio da Covid-19 e al progetto presentato volto ad

ampliare l’attività del Centro, il Comune erogherà all’associazione a

titolo di contributo di 15mila euro.

