Rinnovo del Consiglio Notarile: Giuseppe Giorgi confermato alla guida dei Notai ferraresi

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Consiglio Notarile di Ferrara – Ufficio stampa

Giuseppe Giorgi confermato alla guida dei Notai ferraresi, insieme a tutti gli altri componenti, a seguito del parziale rinnovo del Consiglio Notarile di Ferrara, che risulta dunque composto dal già citato Presidente, rieletto per il terzo mandato, dal Segretario Claudio Bolognesi (in scadenza e riconfermato), dal Tesoriere Alessandro Conforti e dai Consiglieri Alessandro Mistri, Alessandra Artioli, Andrea Zecchi (ugualmente riconfermato) e Samuele Bizzi.

Notaio in Cento, dove esercita la professione da 28 anni, Giuseppe Giorgi ha insegnato presso la Scuola Notarile ‘Rolandino Passaggeri’ di Bologna, e da 12 anni fa parte del Comitato Regionale dei Consigli notarili dell’Emilia-Romagna.

Per il Consiglio Notarile si prospetta il compito di affiancare la comunità in un momento complesso, come sottolinea il Presidente Giorgi: “Siamo consapevoli che, se dal punto di vista sanitario le fasi più virulente dell’epidemia sono probabilmente alle nostre spalle, così non è per quel che riguarda le ricadute economiche della stessa, che si faranno pesantemente sentire. Per questo potremo risollevarci soltanto con lo sforzo di tutti. Nei prossimi mesi i Notai saranno a fianco di istituzioni, imprenditori e cittadini, fornendo tutte le proprie competenze e idee per ripartire nel migliore dei modi.”

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarileferrara.it e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.

