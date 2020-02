Rinviati gli eventi in programma domenica 1 marzo

Da: Comune di Comacchio.

Sabato 22 febbraio lo spettacolo Piccole Gonne di Alessandro Fullin e Nuove Forme ha raccolto grande entusiasmo, registrando il terzo sold out consecutivo per la stagione teatrale in Sala Polivalente a Comacchio.

Ora però, per effetto dell’Ordinanza del ministro della Salute e del presidente della Regione Emilia-Romagna, gli eventi del cartellone in rete tra Comacchio e Ostellato diretto da Massimiliano Venturi subiranno uno stop momentaneo: saranno infatti rimandati i due appuntamenti in programma domenica 1 marzo.

Lo spettacolo pomeridiano della rassegna Junior, La Casa Stregata, a cura dei burattini di Paolo Papparotto, è rinviato a domenica 22/3, sempre a Vaccolino a partire dalle ore 16 e con ingresso gratuito.

L’altro evento previsto per la giornata di domenica, ovvero lo spettacolo Don Chisciotte, tragicommedia dell’arte a cura di Stivalaccio Teatro, in programma al Teatro Barattoni di Ostellato, è rimandato a giovedì 30/4 sempre alle ore 21. Abbonati e spettatori già in possesso del titolo d’ingresso per lo spettacolo potranno presentarsi direttamente in teatro la sera del 30 aprile, mantenendo il posto assegnato. Per questo e per gli altri eventi in cartellone la prevendita continua il martedì ore 15-18 a Comacchio ed il mercoledì ore 16-19 a Ostellato, così come on line sul sito www.sipariostellato.it. Infoline 349 0807587.

