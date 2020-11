Rinviato a martedì 1 dicembre, alle ore 17.30 il primo appuntamento di letture online #OGGILEGGOIO

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Katia Romagnoli, Comune di Codigoro

L’Amministrazione Comunale è vicina al dolore che ha colpito la famiglia di Massimo Telloli, ex direttore tecnico della N.U.S. Codigorese e si unisce al dolore dei suoi cari e degli amici.

In segno di lutto è stato rinviato a MARTEDI’ 1 DICEMBRE 2020, alle ore 17.30, il primo appuntamento del ciclo di letture online #OGGILEGGOIO. La volontà di creare un momento di aggregazione e di promozione della lettura in questo periodo di gravi difficoltà legate alla pandemia è l’obiettivo che ha ispirato il progetto. I luoghi della cultura sono stati chiusi, a seguito delle disposizioni anti Covid 19 e per tenere acceso un faro sulla biblioteca “Giorgio Bassani”, il Comune di Codigoro ha deciso di promuovere una nuova rassegna letteraria con dirette Facebook. Il primo appuntamento in programma martedì 1 dicembre 2020 sarà incentrato sul dialetto e sulle tradizioni popolari locali. Lauro Beccari, conoscitore esperto del bagaglio culturale locale leggerà alcune “zirudele”, scritte di suo pugno. Chi intende far pervenire spunti, suggerimenti, poesie dialettali, frutto del proprio ingegno, è pregato di spedire una mail all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.codigoro.fe.it

Se ci fosse qualcuno, che volesse ricordare con una poesia o con un racconto, la figura di Massimo Telloli, volontario sempre presente e disponibile a far del bene alla comunità, in occasione di numerose iniziative, manifestazioni e sagre, contatti il recapito 3385334223. #OGGILEGGOIO è un progetto sperimentale, che prenderà forma anche grazie ai suggerimenti e alle proposte dei lettori.

