Riordino delle aperture e chiusure degli uffici comunali

Da: Comune di Bondeno.

Giro di vite, ma a scopo precauzionale, per quel che riguarda l’apertura degli uffici comunali, per il periodo che va da ieri (10 marzo) al prossimo 3 aprile, in attesa di ulteriori disposizioni da parte delle autorità competenti. Nel frattempo, il sindaco facente funzioni, Simone Saletti, ha firmato un provvedimento che persegue la linea del riordino dell’orario di apertura degli uffici al pubblico. Innanzitutto, Urp e Demografia saranno aperte al pubblico solo il martedì e sabato, dalle ore 8,30 alle 12. Stesso discorso, giorni e orari per il comando della Polizia municipale di via Turati n. 2. Mentre per i Servizi sociali e gli uffici di via dei Mille n. 16, l’apertura al pubblico avverrà il martedì dalle ore 8,30 alle 12. Saranno consentiti i ricevimenti negli altri uffici comunali, solo previo appuntamento e per esigenze indifferibili, nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8,30 alle 12. «Le misure vanno nella direzione di quelle già seguite da altri servizi pubblici – commenta il sindaco facente funzioni, Simone Saletti –. Allo scopo di evitare assembramenti di persone nell’edificio comunale e tutelare la salute di tutti». Nei vari servizi comunali saranno presenti i dispenser con gel disinfettanti e, nei prossimi giorni, all’Urp e in alcuni sportelli troveranno collocazione i pannelli in plexiglass, che andranno a garantire standard di sicurezza efficaci, in assenza della possibilità di collocare cittadini e dipendenti alla distanza di almeno 1/1,87 metri, come prescrivono le autorità sanitarie internazionali.

