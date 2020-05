Riparte la stagione balneare

Tempo di lettura: 2 minuti

E’ ufficiale: sabato 23 maggio, prende avvio la stagione turistica balneare.

La Regione Emilia Romagna ha così anticipato di due giorni l’avvio previsto per lunedì 25.

Il vice sindaco Denis Fantinuoli esprime la sua soddisfazione per la riapertura

“La decisione della Regione Emilia Romagna accoglie così le richieste espresse in più occasioni: siamo lieti che il nostro comparto turistico e balneare possa finalmente aprire le porte, in sicurezza, pur con tutte le inevitabili cautele che il momento richiede.

Il territorio di Comacchio offre una vasta gamma di possibilità per vivere la vacanza a…velocità naturale e la nostra costa, accogliente e sicura, ha tutte le carte in regola per accogliere gli ospiti sabato 23 maggio.

I nostri operatori rispetteranno i protocolli di sicurezza previsti nelle linee guida balneari, emessi in questa nuova fase di ripresa tesi a evitare assembramenti e situazioni di vicinanza per scongiurare eventuali contagi. Ringraziamo l’assessore regionale Andrea Corsini e i consiglieri regionali Marcella Zappaterra e Marco Fabbri per aver accolto l’istanza del territorio.

In tema di ordinanza balneare 2020, integrativa rispetto all’ordinanza pluriennale emessa lo scorso anno, la Regione ho individuato l’avvio dell’attività balneare con la predisposizione del servizio di salvataggio a far data del 13 giugno al 13 settembre 2020.

Abbiamo manifestato l’estrema necessità di rivedere i protocolli sulla sicurezza, ovviamente in linea con le previsioni nazionali, per far si che il comparto dei Lidi Nord, in forte sofferenza dovuta all’erosione costiera, possa esercitare l’attività di impresa con il minor impatto negativo possibile e quindi ridurre da 12 mq a 10 mq il distanziamento tra ombrelloni.

Infine, come territorio, sosteniamo con forza la proposta che la Regione Emilia Romagna inoltrata al Governo, al fine di ottenere l’esonero del pagamento del canone della concessione demaniale per l’anno 2020, al pari di quanto previsto per le occupazioni di suolo pubblico cosi come indicato nell’ultimo Decreto Legge Statale”.

