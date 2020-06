Ripartono i corsi per assistenti domiciliari (badanti) e baby-sitter

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comunicazione sindaco Saletti

I corsi di formazione de progetto Rete Donna riaprono le porte a tutte le donne de l territorio interessate ad ampliare la propria formazione , andando a preparare le lavoratrici che intendano cimentarsi nelle professioni di baby sitting e assistenza alla persona.

“Con l’emergenza covid-19 il progetto si é interrotto sul nascere”- commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Piacentini- “dal 22 gennaio potrà ripartire il corso di formazione per baby sitter, un’occasione per tutte quelle donne che desiderano intraprendere la professione. La ripartenza dei corsi costituisce un’opportunità concreta per chiunque ricerchi un lavoro o abbia esigenze legate alla cura di familiari non autosufficienti.” conclude Piacentini.

Le porte della Sala 2000 si apriranno, dunque, nella mattinata di lunedì 26 giugno, per ospitare le candidate selezionate nella fase antecedente l’emergenza è avviare il primo ciclo di lezioni formative grazie alla collaborazione di IAL Emilia-Romagna. “Le iscrizioni non sono chiuse”- aggiunge l’Assessore alle Pari Opportunità Francesca Aria Poltronieri- “Questo è un momento di difficoltà per molte persone, la ripresa dall’emergenza non sarà facile, pertanto garantiamo la possibilità di partecipare ai corsi sino alla data del primo incontro, affinché anche questo progetto, avviato già da tempo, possa costituire un’opportunità professionale, oggi più che mai fondamentale”. A questo primo corso seguirà quello per le assistenti familiari, anch’esso gratuito e aperto ad un massimo di 15 donne partecipanti.

Al termine dei singoli percorsi verrà rilasciato un attestato di frequenza e sarà effettuato l’inserimento dei nominativi negli appositi registri che faranno da punto di riferimento per le esigenze delle famiglie in caso di ricerca di una babysitter e o di un assistente familiare.

