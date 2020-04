Ripartono i mercati, ma solamente per i banchi alimentari

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

Comune di Bondeno

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha consentito la riapertura dei mercati all’aperto, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari. I primi a ripartire saranno insomma gli agricoltori nella giornata di Sabato 2 Maggio, per il Mercato dei Sapori Matildei. Martedì 5 Maggio tocca invece al mercato in centro storico, ma solo per i banchi alimentari presenti.

Il Mercatino dei Sapori di sabato conserverà anche alla sua riapertura la location prescelta per il suo svolgimento, vale a dire Piazza Garibaldi. Il mercatino degli agricoltori comporterà provvedimenti di viabilità ordinaria da parte della Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese. Con l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata ed un divieto di transito dalle ore 7 alle 13 della giornata di mercato, nella sola corsia di marcia adiacente i numeri dispari e compresa tra le intersezioni che la piazza forma con via Turati e via Oriani. La manifestazione normalmente, si svolge dalle 8:00 alle 13:00, con una mezzora che si rende necessaria per l’allestimento dei banchi da parte dei contadini intervenuti.

Martedì si tornerà, invece, ad allestire la parte “alimentare” dei mercato cittadino, sempre con rigorosa osservanza delle misure riguardanti il contrasto alla diffusione del COVID-19. Quindi, obbligo di utilizzo in spazi aperti di mascherine di protezione e guanti monouso, ed in alternativa utilizzo di gel disinfettanti, e distanziamento sociale.

