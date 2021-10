Tempo di lettura: 2 minuti

COMUNICATO DEL GRUPPO BLU

Si svolgerà sabato 16 ottobre dalle ore 9.30 alle 12.30 nella darsena S. Palo di Ferrara la prima assemblea cittadina per un Contratto di Fiume a Ferrara.

Sotto il titolo “Riportiamo il fiume in città” il Guppo Blu, nato all’interno della Rete per la Giustizia Climatica, intende accendere un faro sull’insieme di corsi d’acqua che caratterizzano il territorio comunale, ma che sono inaccessibili ai più e in buona parte in stato di abbandono.

E’ la prima volta nella città estense che i cittadini e le associazioni interessate vengono chiamate ad esprimere le loro idee relative agli ambienti fluviali e a partecipare attivamente alla creazione di un documento condiviso.

Il processo dovrà generare una proposta che punti a rivalorizzare i fiumi ed i canali di Ferrara non solo come idrovie e canali di bonifica ma anche come risorse culturali e naturalistiche, baluardi blu e verdi al pari delle antiche mura della città, in grado di contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

La proposta del Gruppo Blu evolverà in un accordo scritto con il quale cittadini privati, associazioni, imprese, enti, istituzioni sintetizzeranno i loro bisogni nei confronti del fiume e si impegneranno formalmente a garantire una corretta gestione ambientale strategica di questa fondamentale risorsa.

Il momento storico, secondo gli organizzatori è unico: “la riqualificazione del parco della Darsena, i lavori in corso del progetto Idrovia, i futuri progetti da finanziare con le risorse del PNRR, questi interventi devono essere eseguiti in una visione d’insieme riconoscendo i fiumi e i canali di Ferrara come beni comuni”.

Luogo della prima assemblea è il piazzale della darsena di Ferrara, tra il Palazzo Savonuzzi / Consorzio Wunderkammer e l’attracco del battello Nena. Per partecipare è necessario essere in possesso del green pass.

Per informazioni: 328 2161442, info@fiumana.org

Rete per la Giustizia Climatica

