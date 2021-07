Riprendiamoci il gusto del futuro

Tempo di lettura: 2 minuti

È un mondo nel pieno di grandi mutamenti quello che ci ospita, tutti assieme in questa bella estate all’insegna dell’ottimismo.

Un mondo in cui qualcosa si muove, accadono cose fenomenali e noi tutti possiamo pensare con serenità al nostro futuro.

Ed è un futuro luminosissimo quello che ci attende.

Sempre più persone comprano le auto elettriche e sempre più aziende hanno a cuore la sostenibilità, quindi siamo a cavallo.

È quindi evidente: l’umanità è riuscita a risolvere tutti i casini in cui si è volutamente cacciata e – come si diceva poco più di un anno fa – “ne usciremo migliori”.

Alla faccia di chi ci vuole male.

Non facciamoci dunque spaventare dalla follia che serpeggia sempre più nella testa di quasi tutti noi.

Non pensiamo a quanto siamo sempre più stanchi e ancora (grottescamente) dopo secoli, così vincolati alla cessione del nostro tempo a chissà chi.

E soprattutto: non diamo troppo peso al caldo e al fuoco che stanno divorando il Canada.

Insomma, non cediamo a un disfattismo di bassa lega perché non ve ne è proprio motivo.

Restiamo ottimisti.

Buona settimana a tutti e forza Azzurri!

Strangers die everyday (Butthole Surfers, 1986)

