Riprendono i cantieri per gli asfalti: lavori in via Comunale per Burana

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Sindaco Saletti

La Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese ha disposto una chiusura al transito veicolare, con divieto di sosta e rimozione forzata, su un tratto di Via Comunale per Burana, interessato dai lavori per asfaltatura già programmati ed eseguiti dall’azienda Sintexcal. Il provvedimento avrà efficacia da Lunedì 20 Aprile a Mercoledì 22 Aprile, nella sola fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le 19.00, tornando percorribile nelle ore serali. Dunque, negli orari di svolgimento del cantiere, la strada che costeggia il canale di Burana sarà interdetta alla circolazione, con tanto di divieto di transito e rimozione forzata nello spazio compreso tra il nuovo ponte di Borgo Scala e l’incrocio che via Comunale forma con Via Rolando Malaguti, fino alla zona di Piazza Martiri. Nell’area interessata dai lavori sarà predisposta un’apposita segnalazione stradale che indicherà le variazioni sopraggiunte, mentre cantiere, ingombri sulla carreggiata e ostacoli verranno segnalati come prevedono le vigenti normative.

Commenta