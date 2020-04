Ripresa lavori impianto beach tennis – palestre fitness

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Comune di Comacchio

Ripartono oggi i lavori di completamento per il complesso sportivo per Beach Tennis e palestre fitness: uno degli spazi sportivi che connoteranno la Cittadella dello Sport ad est della Citta, in area Raibosola.

I lavori, sospesi un mese fa all’indomani delle restrizioni previste per il contenimento dell’epidemia, riprendono oggi (lunedì 20 aprile) per dare seguito agli interventi previsti ed eseguiti dall’ATI Impresa I.T.I. Impresa Generale S.p.a. di Modena.

Come prevedono le disposizioni in materia di sicurezza la ripresa delle attività lavorative sarà modulata, di volta in volta, per singola lavorazione, in base alle zone del cantiere, esclusivamente per le attività consentite, contenendo in questo modo gli accessi nel rispetto delle normative indicate dai decreti governativi.

L’ultimazione dei lavori, dopo il forzoso periodo di sospensione, dovrà avvenire entro maggio prossimo, così come stabilito dalla disposizione del contratto in essere.

Commenta