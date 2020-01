Rischio furti, allarme di Cna

Da: CNA Ferrara.

Non aprite la porta agli sconosciuti che si spacciano per operatori di Cna” è l’avvertimento del resp. di Cna Pensionati Vito Bonatti. Un episodio particolarmente odioso si è verificato a fine dicembre in città

“Il nostro personale non si reca mai al domicilio privato di un proprio socio, soprattutto se si tratta di una persona molto anziana che vive sola. Quindi, se qualcuno suona al vostro campanello e si spaccia per operatore di Cna o di Cna pensionati, non aprite e anzi avvisate le forze dell’ordine. C’è il rischio concreto che sia un malintenzionato”.

E’ molto chiaro il responsabile di Cna Pensionati Vito Bonatti: “A fine dicembre in città si è verificato un episodio particolarmente odioso. Una signora molto anziana, nostra socia, ha subito il furto di denaro e gioielli (persino l’anello di fidanzamento) da parte di una donna che si è intrufolata in casa spacciandosi per operatrice di Cna”.

La tecnica del furto è sempre la stessa: la malintenzionata si introduce in casa della vittima dicendo che deve controllare dei documenti per consentirle di riscuotere un’assicurazione. La vittima si fida perché la malintenzionata ha un fare amichevole e professionale, e anche perché conosce alcuni particolari della sua vita: per esempio, che attualmente riscuote la pensione di reversibilità del marito artigiano. Alla fine, la vittima viene derubata senza quasi accorgersene.

“Per fortuna – conclude Vito Bonatti – la signora potrà beneficiare dell’assicurazione che copre tutti gli iscritti di Cna Pensionati. Ma la raccomandazione resta, ed è importante: mai aprire la porta agli sconosciuti che si spacciano per operatori di Cna. La vostra sicurezza vale più di ogni altra cosa”.

Commenta