Tempo di lettura: < 1 minuto

Risparmiateci i vostri coccodrilli. Ne state redigendo in questo momento, per metterli sui vostri profili, soprattutto voi, che lo avete sbeffeggiato, diffamato, insultato, screditato. Non lo farete, perchè siete osceni. Perchè non conoscete il senso del pudore. Ci state già inondando, maledetti. Lui era uno dei pochissimi che con il suo esempio si era guadagnato il diritto di dire qualunque cosa, anche la più dura. Voi, per me, non avete il diritto di dire niente.

“Pago le tasse e non mi compro un’autobotte per spegnere gli incendi. E pago le tasse per aiutare chi ha bisogno. Ospitare un profugo in casa è gentilezza, carità. Creare, con le mie tasse, un sistema di accoglienza dignitoso è giustizia. Mi piace la gentilezza, ma preferisco la giustizia“.

Cecilia Strada

Commenta