Ristori per i commercianti del Centro Storico ad Argenta

Da: Ascom Ferrara.

“Prendiamo atto con soddisfazione della volontà dell’Amministrazione comunale di definire appositi ristori per i commercianti del Centro storico ed in particolare di quanti erano stati interessati dai lavori nella centralissima piazza Garibaldi – così spiega Tonino Natali, presidente di Ascom Confcommercio della delegazione di Argenta dopo l’incontro stamani (17/02) con il sindaco Andrea Baldini e prosegue – fin dalla primavera scorsa, facendoci interpreti e portavoce della nostra base associativa, avevamo chiesto con chiarezza di intervenire in questa direzione con appositi aiuti e sostegni al mondo del commercio di vicinato laddove c’erano stati disagi legati al piano degli opere pubbliche”. Ora verrà costituito un apposito tavolo tecnico che realizzerà un Bando ad hoc che dovrebbe consentire scontistiche sulle bollette della TARI del secondo quadrimestre. Il meccanismo di compensazione dovrebbe essere in qualche modo simile a quanto realizzato nel comune di Ferrara quando i commercianti dislocati nella direttrice della frazione di Pontelagoscuro erano stati interessati dai lavori di rifacimento straordinario del ponte sul fume Po, con conseguenti disagi.

“Si tratta di un importante provvedimento che avevamo sollecitato e sul quale lavoreremo per dare risposte tempestive ai nostri commercianti” conclude il presidente Natali.

Commenta