Tempo di lettura: 3 minuti

Siamo i ragazzi e le ragazze di FridaysForFuture Italia.

Negli scorsi giorni al Parlamento Europeo è stata discussa la nuova Politica Agricola Comune, ovvero un piano europeo di finanziamenti e regole rispetto all’agricoltura e all’allevamento. Si tratta di un piano di 387 miliardi che dura per 7 anni (stiamo parlando, in media, di un costo di 135 euro l’anno per ogni cittadino europeo) e, nonostante costi così tanto, è un disastro totale. Penalizza tantissimo i piccoli agricoltori e allevatori a favore delle grandi aziende (solo il 6% dei fondi sono riservati a piccole e medie imprese), continua a finanziare agricoltura e allevamento intensivi – rendendo impossibile ridurre le emissioni di gas serra del settore (che attualmente sono il 17% di tutte quelle che produciamo in Europa) e inoltre prevede la possibilità di sfruttare le terre umide con danni enormi per il clima e la biodiversità.

Ormai la proposta è passata, ma c’è ancora una possibilità di fermarla, e cioè la Commissione Europea può ritirarla. Nei giorni scorsi in tutto il mondo abbiamo iniziato una tweetstorm (su Twitter) e in generale una campagna su tutti i social per chiedere di votare contro la proposta, e in un giorno e mezzo siamo riusciti a far cambiare idea a quasi 80 parlamentari. Adesso dobbiamo darci dentro ancora più forte!

Da stamattina domenica 25 ottobre a partire dalle 9, stiamo lanciando una tweetstorm rivolta ai leader europei e nello specifico a Frans Timmermans e alla commissione europea, chiedendo loro di ritirare la proposta per la nuova PAC. Abbiamo già fatto una grande differenza durante il voto, ma non sarà sufficiente finché la PAC non sarà stata ritirata. La lotta non è ancora finita!



Queste sono le istruzioni per partecipare, ci vogliono davvero 2 secondi!

1) Twitta: Il nostro hashtag è #WithdrawTheCAP – twitta, tagga e condividi! È anche estremamente importante che tutti quanti tagghino Timmermans nei loro tweet, il suo tag è @TimmermansEU

Agisci: scrivi l’hashtag su un post-it, attaccalo alla tua faccia (se ti va) e postalo! E tagga 4 amici chiedendo loro di fare lo stesso. Se non vuoi mostrare il vosto, posta comunque su gli altri social, come Facebook e Instagram scrivendo! L’importante è usare l’hashtag #WithdrawTheCAP 2): scrivi l’hashtag su un post-it, attaccalo alla tua faccia (se ti va) e postalo! E tagga 4 amici chiedendo loro di fare lo stesso. Se non vuoi mostrare il vosto, posta comunque su gli altri social, come Facebook e Instagram scrivendo! L’importante è usare l’hashtag #WithdrawTheCAP 3) Firma: 100 attivisti hanno scritto una lettera ai leader europei, chiedendo di ritirare questa folle PoliticaAgricolaComune, chi minaccia il futuro nostro e dei nostri figli. Se desideri, puoi firmarla anche tu qui: https://withdrawthecap.org/ Condividete il messaggio se riuscite, possiamo cambiare le cose ma dobbiamo essere in tanti!

Insieme, possiamo!

Commenta