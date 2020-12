Ritorna il freddo, attenzione ai contatori dell’acqua

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Francesco Reggiani, gruppo HERA

Alcune semplici precauzioni possono evitare brutte sorprese dovute alle basse temperature; ecco il “promemoria” di Hera per evitare disagi

L’abbassamento delle temperature di queste ore alza la soglia di attenzione anche sugli impianti idrici delle abitazioni, in particolare sui contatori dell’acqua, che possono arrivare a rompersi causa il gelo.

Hera ricorda alcuni semplici accorgimenti che possono evitare disagi nella fruizione del servizio e spese impreviste, poiché ai clienti spetta la corretta custodia di questi apparecchi.

I contatori esterni sono i più soggetti a rotture da gelo

I contatori maggiormente “a rischio” sono quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati o in abitazioni utilizzate raramente, come le case al mare o in montagna in cui si trascorrono le vacanze. Se i misuratori si trovano nei bauletti o in nicchie esterne ai fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati, e se la temperatura esterna dovesse rimanere per vari giorni sotto lo zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto esca un filo d’acqua. È sufficiente una modesta quantità, evitando inutili sprechi.

Isolare i vani esterni che contengono i contatori

I bauletti e le nicchie, compresi gli sportelli, devono essere opportunamente coibentati, ovvero rivestiti di materiale isolante. Per un lavoro fai-da-te, si possono usare polistirolo o poliuretano espanso, materiali facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile. Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno tre centimetri. Occorre evitare, invece, di rivestire le tubature avvolgendole con lana di vetro o stracci. Si tratta di materiali che assorbono acqua e umidità che, ghiacciandosi, aumenterebbe il rischio di rottura.

Chiudere l’acqua nelle case disabitate

Se i contatori sono in edifici non abitati, è opportuno chiudere il rubinetto che si trova sopra il misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto.

In caso di rotture o danni al contatore, i clienti possono dare immediata comunicazione a Hera, telefonando al numero verde del Pronto Intervento: 800.713.900. In caso di numerosità elevata delle chiamate, i clienti sono pregati di attendere comunque in linea la risposta dell’operatore. Nessun altro numero di Hera, compreso il Servizio Clienti, è in grado di prendere in carico la segnalazione e, di conseguenza, gestire la riparazione.

Tutti i consigli, compreso un interessante video tutorial, sono disponibili on line sul sito di Hera all’indirizzo www.gruppohera.it/gelo

Commenta