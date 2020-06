Tempo di lettura: 2 minuti

La Notte Rosa si farà e verrà realizzata su tutta la Costa Romagnola (da Comacchio a Misano Adriatico come da tradizione) e relativi entroterra, centri urbani compresi.

Quando ? Nel secondo week end di agosto (7/8/9). A darne notizia Gianfranco Vitali, presidente di Ascom Confcommercio di Comacchio ma sopratutto in questo ambito coordinatore della cabina di regia di Destinazione Turistica Romagna:

“La Notte Rosa si farà – spiega Vitali – anzi sarà una vera e propria Pink Week perché gli eventi partiranno già da lunedì 3 agosto. Era necessario sopratutto in questo momento complesso per l’economia turistica anche del nostro territorio dare continuità ad un appuntamento importante per creare flussi di visitatori. Si tratterà di eventi diffusi sia nell’entroterra come sulle spiagge, insomma una Notte Rosa …soft allo scopo da un lato di salvaguardare la sicurezza ma dall’altro di richiamare turisti in un appuntamento entrato ormai stabilmente nell’immaginario collettivo. La Notte Rosa è uno stimolo in più”.

Una filosofia di piccoli eventi (cene romantiche al lume di candela….appuntamenti musicali più confidenziali, per fare solo due esempi…) che comunque permetteranno alla costa romagnola di promuoversi con entusiasmo e professionalità, con la madre di tutte le notti unendo sicurezza e divertimento. Un appuntamento che verrà lanciato come Pink Week a livello europeo (a breve saranno disponibili i programmi) e che testimonia la volontà di non rinunciare alla promozione in grande stile.

