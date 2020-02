Ritorna “Oh My Job” la fiera del lavoro promossa dal comune di Comacchio

Da: Comune di Comacchio.

Sale all’ottantina il numero di aziende che ha già aderito alla VII edizione di “Oh, my job!”, la fiera del lavoro promossa dal Comune di Comacchio con la segreteria organizzativa del Centro Informagiovani. Per la VII edizione, che si svolgerà nei pomeriggi di lunedì 17 e martedì 18 febbraio, alle 15,30, presso l’Istituto Remo Brindisi di Lido Estensi, c’è grande attesa da parte di tanti giovani e meno giovani che intravedono nell’evento una grande opportunità professionale, non solo stagionale. Del resto l’incontro tra domanda e offerta di lavoro pare essere negli ultimi anni sempre più complicata: persino per la cosiddetta “campagna estiva” è sempre più difficile trovare un incrocio soddisfacente tra competenze professionali e requisiti ricercati. Obiettivo di “Oh my job” è proprio quello di metter allo stesso, attraverso colloqui conoscitivi e la consegna del proprio curricula nelle mani dei reclutatori, le opportunità offerte dalle aziende del territorio e delle province vicine e le risorse umane disponibili.

Tra 76 aziende presenti, infatti, sarà possibile presentarsi ad importanti realtà che operano nel settore turistico ricettivo, dai più grandi campeggi, hotel, stabilimenti balneari e ristoranti, ma anche ad imprese che offrono impiego annuale e che operano nel settore impiegatizio, come agenzie immobiliari, creditizie e assicurative, ma anche in ambito agricolo vivaistico, della G.D.O. fino ad industrie operanti in campo internazionale. Non mancheranno attività del terziario e dei servizi alle aziende, del settore educativo, editoriale e dell’intrattenimento. I candidati troveranno poi la maggior parte delle agenzie di lavoro presenti in provincia, e altrettanti sportelli lavoro accreditati, tra cui il Centro per l’Impiego, oltre all’Università di Ferrara e agli enti di formazione accreditati come politiche attive del lavoro. Per la prima volta inoltre la fiera ospiterà alcune realtà nazionali e del ravennate.

Insomma un pout pourri di ambiti, suddivisi in maniera mista in entrambe le giornate, in cui saranno ricercati un po’ tutti i profili: dal laureato al cameriere, dall’operaio specializzato all’impiegato, dalla receptionist all’aspirante giornalista, dal carrellista al bagnino, dal ragioniere alla cuoca.

L’elenco delle aziende, accreditatesi fino a pochi giorni fa, è disponibile sulla pagina fb “Centro Informagiovani Comune di Comacchio”, che pubblica continui aggiornamenti e indica anche i profili ricercati da ogni singola attività. Dalla stessa pagina è possibile inoltre effettuare la registrazione on line dei candidati, che si consiglia per ragioni organizzative.

