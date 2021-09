RSU e RSL Istituto Perlasca: Il nostro impegno per sicurezza sanitaria della comunità educante

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: RSU e RLS Istituto Perlasca – Ferrara

Come rappresentanti sindacali di lavoratrici e lavoratori (R.S.U) e Responsabile della sicurezza dei lavoratori (R.L.S.) facenti parte della Commissione Covid dell’Istituto Scolastico “Perlasca” di Ferrara, desideriamo porre l’attenzione sulla nostra posizione, da sempre mantenuta, in linea con i nostri ruoli professionali e compiti di mandato per il rispetto delle norme di sicurezza all’interno della scuola in cui lavoriamo e studiamo insieme a bambini e ragazzi.

Il momento di esposizione mediatica al quale il nostro Istituto è sottoposto nostro malgrado, esige che esprimiamo il nostro disagio e la nostra ferma posizione.

La comunità educante, tutta, dell’Istituto Perlasca lavora da anni nel solco dei principi della nostra Costituzione. La progettualità educativo-didattica approvata dagli Organi Collegiali, e messa in atto nelle classi, ha avuto sempre al centro il rispetto di questi imprescindibili valori.

Come RSU e RLS abbiamo sempre lavorato per il rispetto dei protocolli e dei diritti di lavoratrici e lavoratori del nostro Istituto; negli ultimi due anni inoltre, nella Commissione Covid, nei molteplici interventi ai tavoli di contrattazione e nella stesura dei documenti di sicurezza di Istituto, sono stati sempre ben chiari gli obiettivi di sicurezza sanitaria della comunità educante composta da tutto il personale scolastico: docenti, personale ATA, studentesse e studenti, nel totale rispetto della normativa vigente.

Da sempre, il nostro ruolo di rappresentanza dei lavoratori ci chiede di lavorare per il rispetto delle regole e dettami costituzionali per garantire sicurezza “ambientale”, “sanitaria”, e non ultima, “emotiva”, alla comunità tutta per adempiere appieno al ruolo educativo all’interno dell’Istituzione scolastica. Ciò è vero a maggior ragione nel tempo pandemico. Siamo, inoltre, consapevoli anche del disagio provato in questi giorni dalle famiglie che leggono, su media locali e nazionali, notizie che ci riguardano: questa comunicazione è rivolta anche a queste ultime per garantire che verranno poste tutte le energie in atto per l’applicazione della normativa, come da sempre svolto.

La R.S.U di Istituto La RLS di Istituto

Ilaria Pasti Sonia Mandosso

Arianna Massari

Mara Brunaldi

Commenta