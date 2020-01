Sabato 11 gennaio Open Day all’ICS Alda Costa

Da: Organizzatori

Nuovo Open Day dell’ICS Alda Costa. Si sono aperte lo scorso martedì le iscrizioni al primo anno di corso delle scuole statali di ogni grado, destinate a chiudersi il prossimo 31 gennaio. Sabato 11 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 saranno aperte e visitabili la Scuola d’Infanzia Guarini di via Bellaria 23 e le scuole primarie Costa e Guarini nelle loro rispettive sedi di via Previati e via Bellaria 25. I docenti accoglieranno le famiglie, illustrando le attività didattiche e i progetti dell’offerta formativa. Alle 10.30 alla Boiardo la dirigente scolastica incontrerà nel plesso di via Benvenuto Tisi i genitori interessati all’iscrizione per il prossimo anno scolastico. L’incontro è riservato alle famiglie degli alunni di quinta delle scuole primarie degli altri Istituti Comprensivi.

