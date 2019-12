Sabato 21 dicembre Bonaccini a Ferrara e provincia

Da: Organizzatori

Sabato 21 dicembre Stefano Bonaccini dedicherà la sua giornata elettorale alla città di Ferrara e provincia. Alle ore 10.00 sarà nel capoluogo per partecipare alla conferenza stampa nazionale di presentazione del “Capodanno a Ferrara”, insieme al sindaco Alan Fabbri, alla presidente della Provincia, Barbara Paron, al presidente della Camera di Commercio, Paolo Govoni (sala conferenze della Camera di Commercio di Ferrara, Largo Castello 6).

Alle ore 11.30 sarà in visita ai volontari dei Vigili del Fuoco di Bondeno (via Guidorzi 25) e sempre a Bondeno, all’Officina Design Cafè (viale della Repubblica 20) alle ore 12 incontrerà i cittadini in occasione di un aperitivo pubblico.

A seguire Bonaccini si sposterà a Monestirolo, dove alle ore 13 visiterà la Cooperativa agricola Patfrut, organizzazione in prima fila nella gestione dei prodotti ortofrutticoli di qualità, e incontrerà il mondo agricolo (via Argenta 32/a).

Alle ore 15 il presidente tornerà a Ferrara per partecipare all’incontro sul tema “Elezioni Regionali 2020” della Scuola di Politica promossa dalla Fondazione Zanotti (via L. Borsari 4/c).

Alle 17.30 a Copparo è in programma un nuovo aperitivo pubblico presso il bar La Dolce Vita (Piazza del Popolo 29).

La serata di Bonaccini nel territorio ferrarese si chiuderà con una cena elettorale a Codigoro, dalle ore 19,30 presso l’Oasi Bianca Resort (in Località Pomposa Sud)

Ore 22.15 sarà invece a Castelvetro, in provincia di Modena, per portare un saluto alla cena di auguri della Polisportiva Castelvetro (Bocciodromo di Castelvetro, via della Costituzione).

