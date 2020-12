Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Apollo Cinepark

In programma domani, sabato 5 dicembre, sulla piattaforma Cinepark.tv alle 20.30, la presentazione in diretta streaming del film “SEMINA IL VENTO”.

Danilo Caputo, regista del film, introdurrà il suo lavoro con Francesco Sottile di Slow Food Italia, Luigi Abiusi – critico cinematografico per “Il Manifesto” e Marco Lombardi, autore e conduttore Gambero Rosso Channel, docente universitario.

L’evento è inserito nella programmazione di Terra Madre Salone del Gusto 2020.

Il film esplora il conflitto tra due modi di pensare e sentire la natura, quello di Nica, ereditato dalla nonna, e quello di Demetrio, figlio di un progresso industriale che ha disatteso le sue promesse. Interpreti della vicenda sono gli attori Yile Yara Vianello (la giovane protagonista di “Corpo Celeste” di Alice Rohrwacher), Caterina Valente, Espedito Chionna e Feliciana Sibilano.

«A dieci chilometri da casa mia c’è il più grande polo siderurgico d’Europa, una fabbrica che inquina da 60 anni e della quale però non riusciamo a fare a meno. Perché il vero problema è l’inquinamento mentale. Questa strana patologia moderna per cui chi è disposto ad avvelenare la propria terra, è disposto ad avvelenare se stesso. – Spiega il regista tarantino Danilo Caputo – L’attaccamento che provo per queste terre è lo stesso attaccamento che sente Nica, la protagonista di Semina il vento. Non volevo fare un film per puntare il dito, non volevo fare un film sull’inquinamento, né sulla xylella, né sulle ecomafie. Volevo fare un film per provare a capire come fenomeni del genere siano possibili. Così ho provato a interpretare i fatti come sintomi di qualcosa di più profondo».

