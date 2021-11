Sarà una serata dedicata a quei ritmi allegri che fanno venire voglia di ballare, quella prevista sabato 6 novembre allo Spirito di Vigarano Mainarda (Ferrara). Con “Due lenti, due veloci… pausa” torna Tutte le Direzioni in Falltime 2021, la rassegna ideata da Il Gruppo dei 10. Nel rispetto naturalmente della normativa emergenziale e con tutte le precauzioni possibili, sarà una notte dedicata al piacere del danzare insieme. A suonare sarà la “Lama’s Band” di Renzo Fenzi (voce), Gianni Tartaglione alle tastiere, Elio Rebecchi ed Elio Bertelli alle chitarre elettriche, Franco “Molly” Molinari alla batteria elettrica e Marco “Cinghiale” Govoni alla batteria, che porterà sulla pista ricavata nella sala dello Spirito tutti quelli che non sanno resistere al richiamo della musica e all’invito alla danza. Inizio alle ore 20 con aperitivo e cena e a seguire concerto.

Con la Lama’s Band sarà un ritorno ai tempi in cui era normale ballare con la musica “live”, ai quei dancing che resero memorabili gli anni ’60, tra spensieratezza, gioia e balli. Formata da alcuni dei maggiori protagonisti della scena rock-pop ferrarese degli anni Sessanta e Settanta, la band è ospite immancabile nelle rassegne targate Il Gruppo dei 10.

L’autunno entra nel vivo della musica con Tutte le Direzioni in Falltime 2021, la nuova stagione culturale firmata da Il Gruppo dei 10 che come sempre porta appuntamenti di assoluta qualità al ristorante Spirito, toccando tutti i generi, con momenti di riflessione e altri di puro svago, appunto in “tutte le direzioni”.