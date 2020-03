Sabato 7 e domenica 8 firme in piazza: associazione fe-nice

Da: Mario Zamorani.

I sottoscritti cittadini promuovono la seguente petizione popolare, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale e dal Regolamento per la disciplina delle forme della partecipazione popolare all’amministrazione locale, rivolta all’amministrazione comunale di Ferrara, chiedendo:

– di ripristinare, preferibilmente affisso al Palazzo comunale dov’era, vale a dire lungo lo scalone di accesso al Municipio, o comunque lungo corso Martiri della libertà, in piazza del Municipio o in piazza Savonarola, lo striscione “Verità per Giulio Regeni”; com’è noto in questo senso il Comune di Ferrara a suo tempo aveva aderito all’iniziativa di sostegno alla verità per Giulio Regeni promossa da Amnesty International;

– di sapere per quali motivi lo striscione è stato prima spostato e poi rimosso;

– che, se non esistono cause ostative cogenti (e in questo caso chiediamo di sapere quali sono), su questo argomento si possa pronunciare il Consiglio comunale.

