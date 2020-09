Saletti a Burana: “agricoltura e salute. certificazioni territoriali e servizio trasporto anziani verso il centro”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

“Un servizio, puntuale e a chiamata, di trasporto gratuito per anziani verso il centro storico e per l’accesso ai servizi sanitari, grazie al sostegno alle associazioni e al volontariato”. E’ una delle iniziative che il sindaco facente funzione Simone Saletti, candidato alle Comunali, ha illustrato nel corso dell’incontro con i cittadini a Burana, ieri sera. Grande attenzione il primo cittadino l’ha posta ai servizi alle persone con fragilità: “La generazione che ci ha consegnato Bondeno merita di essere al centro della vita sociale della nostra comunità”, ha detto, parlando dei temi della sanità. “Dopo la riapertura del Borselli ora intendiamo stimolare nuovi investimenti, nuove specialistiche, incrementare i posti letto e accelerare i tempi per la realizzazione della lungodegenza”. L’obiettivo è inoltre creare un’autentica “rete territoriale”, fatta di “servizi sanitari diffusi e sviluppati su tutto il territorio e nuovi punti prelievo, rafforzamento degli esistenti, tra cui quello di Pilastri”.

“Il polo Borselli – ha precisato Saletti – è frutto di una precisa scelta dell’Amministrazione comunale, su cui abbiamo

mantenuto una posizione ferma, senza mai arrenderci all’idea, sostenuta dal Pd, di trasferirlo alla stazione”. Attenzione anche alla prevenzione, con “percorsi per la salute e nuove iniziative per la promozione dello sport come ‘medicina preventiva’”.

Spazio anche ai temi dell’agricoltura: “Questo territorio ha prodotti tipici di grande rilevanza. Come fatto nel caso di un noto produttore di riso di Burana, intendiamo continuare e moltiplicare la certificazione con il marchio Deco, per caratterizzare le eccellenze del territorio”. “La nostra agricoltura è bontà, salubrità, genuinità ed esprime prodotti unici. La presenza di un marchio territoriale aumenta il valore aggiunto dei prodotti e li lega a una storia, a un saper fare e un gusto e a una qualità unici”.

