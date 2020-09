Saletti a Stellata: “dal Bundan ai lavori alla Rocca, e per il futuro un attracco per il turismo interno”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

I lavori di recupero alla Rocca Possente, la valorizzazione della Casa dell’Ariosto, del Museo Archeologico, i progetti con le scuole, i tanti eventi creati – come il Bundan, Re-Woodstock e le rievocazioni storiche – che negli anni hanno attratto migliaia di visitatori, appassionati, turisti. E ancora: gli appuntamenti storici, nel cuore del territorio, dal celebre mercatino alla sagra dell’Anatra. Il sindaco facente funzione, e candidato, Simone Saletti a Stellata, ieri sera al Bradamante Pub, ha passato in rassegna molte delle iniziative avviate e promosse dall’Amministrazione per Stellata, in una serata confermata e partecipata nonostante la pioggia. Saletti ha anche anticipato alcuni dei progetti in cantiere: “Puntiamo alla realizzazione di un attracco fluviale che dia la possibilità di sviluppo al turismo interno, sia per chi percorre la ciclabile della Destra Po sia per chi vuole provare l’esperienza di navigare sulle acque in mezzo alla natura del grande fiume”.

“Continueremo a mettere a sistema tutto il potenziale di questo stupendo Borgo che vanta anche una perla preziosa come la Rocca Possente, edificio patrimonio dell’Umanità, contenitore unico dove arte, cultura e turismo possono trovare una cornice perfetta che renderà Bondeno e tutto il suo territorio meta appetibile per il turismo”.

Commenta