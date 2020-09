Saletti, chiusura campagna domani al centro polifunzionale

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

Il sindaco facente funzione Simone Saletti, candidato alle Comunali del prossimo 20-21 settembre, chiuderà domani – venerdì 18 settembre – la campagna elettorale: appuntamento alle 21 al centro polifunzionale di Bondeno. Saranno presenti tutti i candidati. Nel corso dell’evento Saletti ripercorrerà le settimane di campagna elettorale, ringrazierà candidati e sostenitori, illustrerà le cose fatte e rilancerà i contenuti del proprio progetto. “Sarà anche un modo per esprimere il mio grazie a chi ha condiviso con me questo bellissimo percorso, per il lavoro che hanno messo in campo e per tornare a parlare di contenuti e idee per Bondeno e frazioni”, anticipa il candidato primo cittadino. “Il centro polifunzionale è un luogo carico di significati, rappresenta l’impegno per la ricostruzione, la rinascita post sisma e il lavoro sinergico che in questi anni abbiamo messo, tra le altre cose, per le infrastrutture e per dare ai giovani luoghi e spazi idonei da vivere e dove potersi esprimere”. Nel corso della serata è previsto un momento di ristoro, in linea con le disposizioni anti-Covid, con prodotti tipici del territorio

