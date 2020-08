Saletti incontra i cittadini con lui Fabbri e Bergamini: “tanti obiettivi raggiunti, tanti ancora da raggiungere”

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

“La nostra squadra ha raggiunto tanti obiettivi. E tanti altri vogliamo raggiungerne. La priorità sono e saranno i bondenesi e Bondeno”. Così il sindaco facente funzioni Simone Saletti, incontrando venerdì a Scortichino – i cittadini, insieme al primo cittadino di Ferrara Alan Fabbri e a Fabio Bergamini, consigliere regionale. Grandissima l’affluenza di pubblico per l’occasione.

Per Fabbri, che di Bondeno è stato sindaco, “contano i fatti. E le cose fatte sono tantissime: dalla Casa della salute a Spazio 29, passando per la ricostruzione, le infrastrutture, la nuova scuola Battisti, il nuovo ponte di Borgo Scala intitolato a monsignor Marcello Vincenzi, le nuove strade di collegamento, l’accordo che ha segnato la svolta per l’area dell’ex zuccherificio, i nuovi posti di lavoro che – proprio a seguito di questa intesa – sono stati creati, i luoghi di aggregazione e per i giovani, il centro polifunzionale arti e cultura, la nuova casa della musica, la piazza di Scortichino, i bandi per il sostegno alle nuove attività. E ancora: la videosorveglianza, l’utilizzo di tecnologie innovative per il controllo del territorio, la squadra degli osservatori volontari per la sicurezza, le intese con la prefettura. Nel campo della promozione del territorio: le centinaia di eventi e iniziative messe in campo, lo sviluppo delle Denominazioni comunali, i prodotti a marchio del territorio”.

“A tanti progetti – essendo stati molto apprezzati in questi anni – servirà dare continuità – dice Saletti -. E solo chi li ha pensati, voluti e realizzati, insieme ai cittadini, potrà farlo. E poi ci sono le nuove sfide: a partire dal sostegno alle attività duramente provate dalla crisi post-Covid, il potenziamento dei servizi alle famiglie e dell’offerta dei servizi territoriali nella sanità, nuove infrastrutture e opere di manutenzione straordinaria”.

L’ex sindaco Fabio Bergamini, oggi consigliere regionale, ha detto che “Saletti saprà portare avanti il patrimonio di progetti in cantiere, saprà coinvolgere i cittadini e mettere in campo la sua grande capacità di ascolto per condividere nuovi obiettivi”. “Per il nostro territorio noi ci siamo e ci saremo sempre, portando ad ogni livello istituzionale le esigenze e i progetti di sviluppo. Abbiamo dimostrato, in questi anni, di saper attrarre risorse e fare sistema, anche con la Regione, guardando agli interessi dei bondenesi e di Bondeno”.

Commenta