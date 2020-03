Saltano le tre date di marzo di Tutte le Direzioni in Springtime 2020 allo Spirito di Vigarano Mainarda

Da: Il gruppo dei 10.

Saltano, anche in vista del nuovo decreto del governo (1 marzo 2020) per l’emergenza Coronavirus, alcune date di Tutte le Direzioni in Springtime 2020, rassegna musicale ideata e organizzata dal Gruppo dei 10 allo Spirito di Vigarano Mainarda (Ferrara). Si tratta delle date di sabato 7 marzo con ‘Alternative takes’, con Flavio Boltro alla tromba, Andrea Pozza al pianoforte, Lorenzo Conte al contrabbasso e Ferenc Nemeth alla batteria, e di sabato 21 marzo con ‘Gipsy Friends’ con un ospite d’eccezione: il chitarrista francese Biréli Lagrène, appartenente alla tradizione di Django Reinhardt, che avrebbe dovuto suonare per l’occasione insieme agli Alma Swing (Mattia Martorano al violino, Lino Brotto alla chitarra, Andrea Boschetti sempre alla chitarra e Beppe Pilotto al contrabbasso).

Rinviata anche data di ‘Blue Napoli is back’, prevista per sabato 28 marzo con Gerry Gennarelli alla voce, Rossano Sportiello al pianoforte, Giorgio Rosciglione al contrabbasso e Gegè Munari alla batteria.

Il Gruppo dei 10 sta valutando quando recuperare le tre date, in attesa dei futuri sviluppi in merito all’emergenza sanitaria e alle conseguenti disposizioni normative.

Per ulteriori informazioni: Spirito, via Rondona 11d, Vigarano (Ferrara), 0532.436122 e 339.4365837. Tutte le informazioni degli eventi in programma si potranno trovare anche sulla pagina Facebook de Il Gruppo dei 10.

