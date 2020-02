Saluti da Giuliano Gibelli

Da: Giuliano Gibelli.

Venerdì 14 febbraio termino la mia esperienza lavorativa al Comune di Copparo, vado in pensione. In questi anni di lavoro in Comune mi è stata data la possibilità di realizzare uno dei primi Uffici Comunicazione pubblici, era il 1996 e la Comunicazione pubblica era una mosca bianca. Nel 2000 è poi uscita la legge 150 sugli uffici stampa, finalmente.

Ho avuto l’opportunità di lavorare con 5 sindaci (molto diversi tra loro) in un territorio che ha saputo dare grandi stimoli e di questo devo ringraziare i cittadini di Copparo, i colleghi di lavoro, gli assessori, i consiglieri e i sindaci.

L’elenco delle cose fatte in collaborazione con i colleghi del Comune è lungo. In questi anni ci siamo impegnati a fare una comunicazione più attenta ai cittadini e meno burocratica nella forma, senza posizioni di parte, portando sempre la voce dell’Istituzione e non dei partiti.

Terminato il lavoro attivo, avrò più tempo da dedicare al volontariato e al mio impegno in FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. C’è sicuramente bisogno di migliorare la ciclabilità a Ferrara e nel Territorio per la sicurezza e la salute dei cittadini e dei turisti.

Grazie per questi bellissimi anni. Ci si vede in giro, magari in bici.

