Salvini: “Bonaccini prende in giro i Sindaci. Ferrara merita rispetto”

“Prima il PD con Delrio e Renzi svuota le province, poi il PD con Gualtieri toglie i soldi ai comuni, ora il PD con Bonaccini prende in giro i sindaci. Il 26 gennaio li manderemo a casa!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo che Bonaccini ha promesso impegno specifico per la manutenzione delle strade. Manutenzione complicata – ha spiegato il candidato del Pd – dalla “riorganizzazione delle Province e dai minori trasferimenti dello Stato”.

Salvini ricorda: “Il governo che piace a Bonaccini ha tagliato circa 11 milioni al fondo di solidarietà per i Comuni dell’Emilia Romagna, con quasi 1,5 miliono in meno a Ferrara e stangate come quella di Cento che ha subìto la sforbiciata per 132mila euro o Bondeno (148mila euro in meno). Ferrara merita rispetto”.

