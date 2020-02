San Valentino a Ferrara e Special Love Walk

Da: FEshion Coupon.

Ferrara festeggia in grande stile la festa degli innamorati!

Ecco gli appuntamenti da non perdere:

– Venerdì 14 Febbraio: Cena Romantica al Castello Estense

Una meravigliosa cena romantica in una location esclusiva: gli Imbarcaderi del Castello Estense a soli 35€ a testa, venerdì 14 febbraio 2020.

Un’occasione unica per trascorrere la sera San Valentino in uno dei Castelli più belli d’Italia.

Una serata all’insegna dell’amore e del romanticismo da condividere con la vostra dolce metà, accompagnata da un bellissimo spettacolo messo in scena da “I Muffins”.

La cena, preparata e servita da “Cotto e Mangiato” comprende (a testa):

♥ Prosecco di benvenuto

♥ Muffin di carote cuore di scamorza e marmellata di pomodori

♥ Cuore ripieno di radicchio bruciatini di speck e crema di zafferano

♥ Piccolo medaglione di manzo al pepe rosa

♥ Bavarese ai frutti di boscoSono inclusi: coperto, acqua, vino e caffè.

La serata inizierà alle 20.30 e sarà contornata da romantiche sorprese per tutti i partecipanti, da un piccolo caudeux per le signore. Info e prenotazioni al 3495878324

– Domenica 16 Febbraio: Ferrara Love Walk

Quarta edizione della “Love Walk”, una camminata dell’amore e della solidarietà organizzata per l’ associazione “ADO” che si terrà domenica 16 Febbraio, in occasione del weekend di San Valentino.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione ADO , che si occupa da anni, di fornire cure palliative di elevata qualità alle persone con patologie oncologiche o con altre patologie croniche evolutive in fase avanzata a domicilio, in ambulatorio e in hospice , prendendosi cura in modo globale del paziente e dei famigliari.

Tutti i partecipanti riceveranno un palloncino a forma di cuore da attaccare al polso e da portare durante la camminata!!!

Programma della giornata:

– Ritrovo alle ore 10.30 davanti al Duomo dopo aver ritirato il palloncino al nostro info point alla gelateria “Era Glaciale” in corso Martiri della Libertà

– Partenza alle ore 10.45

– Giro Podistico (non competitivo) di circa 5 km, passando per Corso Martiri, Viale Cavour fino al Belvedere per salire sulle mura, percorrere le mura fino alla “Casa del Boia”, quindi scendere, arrivare in Ercole I D’Este ed arrivare di nuovo in corso martiri

– Rientro alle 11.45 circa

– Dolce Sorpresa al rientro da ritirare in gelateria

Costo:

– 10€ con dolce e palloncino a forma di cuore

E’ possibile iscriversi:

– al Punto Wind in piazza Trento e Trieste

– all’agenzia FEshion Eventi (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13)

– on line scrivendoci alla mail prenotazioni@feshioneventi.it o qui

– E fino a domenica 16 febbraio continua l’iniziativa “Carlo Mayr in Love”

In occasione della festa dell’amore, via Carlo Mayr si ricopre di un tetto di cuori, grazie all’iniziativa “Carlo Mayr in Love”, un’installazione artistica finalizzata a tematizzare la via e l’adiacente piazza verdi, durante la settimana più romantica dell’anno.

