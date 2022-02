San Valentino Green

Tempo di lettura: 8 minuti

In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso, Aristotele

Strano, ma vero. Il colore dell’amore è il verde. Tutti pensano che sia il rosso, come il fuoco, le rose e la passione, e parrà quindi strana tale affermazione, perché meno nota, ma secondo la simbologia cromatica e quella dei chakra (i centri energetici), è il verde il colore dell’amore, simbolo della natura, intesa sia come vita in generale che come essenza del mondo interiore, simbolo della primavera, di rigenerazione e rinascita. In effetti, nella visione positiva che volgiamo avere (nessuno spazio alle delusioni e alle sofferenze, da ottimisti che siamo), l’esperienza d’amore è paragonabile alla rinascita della persona, alla fioritura primaverile, a una radicale trasformazione. Il quarto chakra associa questo colore a quel meraviglioso organo vitale che è il cuore: qui avviene la trasmutazione delle energie sessuali e narcisistiche in amore. Anche presso i Greci il verde era il colore dell’amore, tanto da essere consacrato ad Afrodite. Allora verde sia, in questa giornata dedicata all’amore!

Nel nome del verde, anche quest’anno, per San Valentino, ci possiamo unire al WWF, che invita tutti gli innamorati a “regalare un’adozione”. Un gesto d’amore per supportare le specie in via di estinzione, quelle in pericolo. Quest’adozione può avvenire in varie forme, che prevedono un contributo diverso a seconda dei kit da acquistare. C’è il kit con peluche, che prevede un pupazzo raffigurante l’animale che si vuole salvare e che sarà inviato al destinatario nel giorno di San Valentino o c’è il kit digitale a impatto zero, che consiste in un certificato digitale di adozione con la possibilità di scaricare wallpaper e fotografie relative alla specie supportata. Ancora, c’è la possibilità del kit semplice, che prevede una scheda informativa sull’animale in questione, il certificato cartaceo di adozione e la lettera di Fulco Pratesi, presidente di WWF Italia. Scelte diverse, a portata di tutti. Per le adozioni si potrà allora scegliere tra un lupo, un elefante, un orso polare, un panda, una giraffa, un leopardo delle nevi, una tartaruga, una balena. Ogni scelta ha la sua descrizione dettagliata della specie. L’amore, in questo gesto “circolare” (per usare un termine molto di moda…), passerà dalla persona alla natura e agli animali, come tutti parte dello stesso mondo.

Un albero resta il più bel regalo. A questo pensa Treedom: piantare un albero e regalarlo a chi ami. Dagli anacardi ai baobab. Si può scegliere per paese, specie, quantità di CO2 assorbita o significato (dalla dolcezza del cacao alla longevità del palissandro). Bastano pochi click e il tuo albero inizierà a essere accudito in uno dei vivai dei progetti che sono realizzati in vari paesi del mondo. Quando sarà cresciuto abbastanza verrà consegnato a una contadina o a un contadino perché sia piantato e curato, così da crescere, assorbire CO 2 e donare frutti. Si potrà seguire la storia del progetto a cui si contribuisce a dare vita. Una storia da coltivare e far crescere, proprio come un rapporto.

Perché non regalare semi? Oggi si trova anche la carta piantabile. Questa interessante carta è composta di scarti di fibre di cotone provenienti dai processi industriali (ci sono due grammature, da 140 e da 225 g, in fogli da 92 x 62 cm), per cui non è stato abbattuto nessun albero per la sua fabbricazione; è ottima per la biodiversità. Tutti i semi utilizzati sono di fiori melliferi, che alimentano api e altri insetti pronubi. contiene semi di sei varietà di piante, papavero, margherita, rudbeckia, lavanda, camomilla e menta selvatica, che attraggono api, farfalle e altri insetti. Come si usa? Va lasciata coperta d’acqua per una notte, riposta sulla terra e coperta leggermente, mantenuta poi sempre umida. In base al periodo dell’anno, dopo una settimana inizia a germogliare. Facile no?

Possiamo anche decidere di regalare un alveare. Basta rivolgersi a 3Bee, miele e tecnologia. Si può accedere alla mappa che si trova sul sito, scegliere il miele, la regione, l’alveare e l’apicoltore che curerà le api. Si sceglie il quantitativo di miele. Prima di concludere l’acquisto, basta flaggare l’opzione regalo e il destinatario riceverà o una mail o si potrà stampare il certificato da consegnare a mano con le credenziali. Grazie alla tecnologia, l’alveare è monitorato h24: grazie alla rilevazione dei principali parametri biologici delle api, come peso, temperatura, umidità e intensità sonora, si può seguire l’andamento, la crescita e lo stato di salute delle api, direttamente da smartphone.

Un po’ più impegnativo (anche per gli spazi di cui disporre) ma bellissimo, potrebbe essere il regalo di adottare un cane. Per noi di Ferrara, basta andare al canile comunale, che sorge su un’area di mq 7.500 mq. Qui si favorisce l’orientamento all’adozione definendo, per ogni cane, le situazioni relazionali di affiliazione più idonee, al fine di cercare di correlare le caratteristiche, le aspirazioni e lo stile di vita dell’adottante con le doti, gli orientamenti e le peculiarità del cane. In sostanza, il cane giusto per la persona giusta. Alla prima fase di accoglienza del futuro proprietario, rappresentata dall’orientamento, segue il percorso di preadozione che consiste, individuato il cane, in alcuni incontri in canile con l’Operatore addetto alle adozioni e/o con l’Educatore Cinofilo, durante i quali il futuro proprietario impara a gestire quel particolare cane. Le richieste di adozione sono rivolte direttamente al Canile. Un passo da fare con attenzione e assicurandosi di fare un gradito dono.

A Roma, dal 2004, c’è poi la Casetta dei gatti. Ci si può unire al gruppo TEAMING! aiutando la Casetta, con solo €1 al mese – ben piccolo regalo ma grande per altri – ad avere un’entrata costante e aiutare centinaia di micetti. Tra i palazzi, questo bel parco urbano nella zona di Roma Eur-Cecchignola, ospita tante macchioline colorate in mezzo all’erba: un rifugio per tanti gatti abbandonati e bisognosi. Oggi l’Associazione è una vera e propria oasi felina in città in cui i gatti possono correre felici, liberi di correre, giocare e saltare sugli alberi. Possono entrare e uscire liberamente dalla struttura e la notte possono dormire nelle cucce esterne o nel dormitorio al chiuso, per ripararsi da caldo e freddo a seconda elle stagioni. All’interno della struttura si trova una nursery, un’area dedicata alle mamme con cuccioli, e due aree dove sono accuditi i gatti in degenza o in fase di ambientamento. Il cibo viene preparato nella zona ristoro e poi distribuito all’interno della struttura.

L’amore a prima vista, per il Fondo Ambiente Italiano (FAI), è quel sentimento di irresistibile attrazione che si prova ogni volta che ci si trova di fronte a un paesaggio, un’opera d’arte o un monumento storico di straordinaria bellezza. Ecco allora che il giorno più romantico dell’anno può diventare un’occasione perfetta per un regalo speciale a chi si ama oltre che alla nostra bella Italia: solo entro lunedì 14 febbraio si potrà regalare l’iscrizione al FAI, eccezionalmente ridotta a meno 10€ su tutte le quote.

Le idee green, sostenibili e solidali per un San Valentino diverso potrebbero essere ancora tante… basta cercare.

Commenta