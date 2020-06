Sanità, Rancan (Lega ER) a Bonaccini: “Presidente, parlaci degli 815 posti letto tagliati nella passata legislatura”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

“Il governatore Bonaccini non ce la può proprio fare: non passa giorno senza che la sua politica della propaganda mistifichi la realtà dei fatti. Oggi si accanisce contro la Lega senza motivo apparente, se non quello di gettare una coltre di fumo sulla sua pessima gestione dell’emergenza Covid. Spieghi, piuttosto, come mai l’Emilia Romagna abbia detenuto il triste primato dei decessi per Coronavirus all’interno delle strutture per anziani con una percentuale del 57,7% (fonte: comunicato stampa Istituto Superiore della Sanità del 14/04/2020)”. Così il capogruppo regionale della Lega E-R, Matteo Rancan, replica alle accuse che il governatore ha lanciato al Carroccio dalla sua pagina Facebook.

“Inoltre, poiché Bonaccini, che non perde occasione per auto-incensarsi, ha più volte sottolineato di avere una grande memoria, ci spieghi come mai nella sua ultima legislatura la sanità emiliano-romagnola ha perduto 815 posti letto. Bonaccini spieghi anche la retromarcia sui presidi ospedalieri periferici: prima li ha chiusi, oggi, invece, si rende conto che erano utili e li vorrebbe riaprire . Inutile, poi, ricordare al Governatore che dei 10mila tamponi al giorno promessi per la metà di maggio, ad oggi che siamo a metà giugno, non ci sia traccia” conclude il capogruppo leghista.

Commenta